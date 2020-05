Edwin Cardona avisó que es falso el posible trueque con Villa

En los últimos días comenzó a circular la información que decía que Xolos de Tijuana, que pretende al delantero Sebastián Villa, podría dejar el camino allanado para que Edwin Cardona forme parte de la negociación y pueda volver a Boca, aunque el propio volante habló del tema y parece muy poco factible.

En diálogo con radio Caracol de su país, Cardona aseguró que "nunca me hicieron saber nada. Creo que es totalmente falso, más una especulación de las redes sociales u otra cosa. Ni mi empresario ni yo sabemos de eso. Me debo a Xolos", dijo.

"Me tengo que presentar en México el 8 de junio. Soy una persona transparente y si hubiera algo lo diría. No hubo ningún contacto de Boca ni de mi club. Estoy tranquilo acá y no tengo idea de las especulaciones", agregó Cardona, prácticamente cerrando la puerta.

Sumado a las declaraciones de Cardona, y más allá que Gustavo Quintero, entrenador del conjunto mexicano, manifestó públicamente su deseo de contar con Villa, el delantero atraviesa una complicada situación judicial por las denuncias de su ex pareja Daniel Cortés por violencia de género y no podrá dejar Argentina hasta que no termine el proceso, que podría durar un año y medio.