Tras la grave acusación de su hijo, Raúl Roldán rompió el silencio

Raúl Pérez Roldán, el creador de la productiva escuela tandilense de tenis, que desde el domingo pasado quedó en el ojo de la tormenta pública luego de que su hijo, Guillermo Pérez Roldán, número 13 del ranking mundial de singles en 1988, confesara, por primera vez en su vida a un medio, haber sido víctima de su "maltrato físico" y "estafa económica", rompió el silencio en una entrevista con La Nación.

Desde que Guillermo, doble ganador de Roland Garros junior a mediados de los 80, decidió alterar el foco de la entrevista que había mantenido con LA NACION y expulsar un dolor que lo carcome por dentro desde hace más de 25 años, el impacto movió cimientos.

En Tandil, donde se desarrolló la escuela de tenis en el Club Independiente y ya mucha gente conocía algunos polémicos comportamientos de Raúl.

,

La comunicación telefónica entre Roldán y La Nación:

-Raúl, queremos conocer su versión sobre lo que contó su hijo, Guillermo.

-No, no, no. Yo no quiero dar ninguna opinión, ninguna defensa y mucho menos en contra de mi hijo o a favor mío. Este es un asunto familiar que se tiene que arreglar familiarmente, pero como en casi todas las oportunidades, el periodismo daña. Y entonces yo no voy a emitir opinión. Y como te digo de nuevo, yo no te conozco, si te conociera te diría exactamente lo mismo y no voy a emitir opinión.

-Le hago una aclaración: quien decidió cambiar la esencia de la entrevista y desahogarse fue Guillermo.

-Sí, está bien. Yo no compro ese diario y no lo vi, y como digo, son cosas familiares y para arreglarlas familiarmente, internamente.

-¿Llamaría a su hijo para hablar sobre lo que pasó?

-No, no, esas son cosas mías. No voy a hablar con nadie primero para avisarle si voy a hablar o no. Es, como repito, un tema absolutamente familiar. Ni una, ni media, ni un cuarto de palabra en contra de Guillermo ni en defensa de lo que él haya dicho. Nos juntaremos en alguna oportunidad. Chile está complicado con el coronavirus, nosotros también y no es el momento. No se puede viajar. Así que esto, indudablemente, no se puede hablar por teléfono y ya veremos. Es todo.