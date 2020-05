La importante decisión de River en medio de la cuarentena

Germán Luz y Enrique Bologna seguirá en River, al menos, hasta fin de año. Los contratos de ambos se terminaban en junio pero Gallardo pidió por su continuidad.

Lux y Bologna, siguen en River.

A pesar de los rumores sobre la posible vuelta de Marcelo Barovero, que fue descartada por las intenciones del portero, desde el club no quieren desprenderse de ningún jugador en medio de la pandemia por coronavirus y, es por esa razón, que el técnico aprobó la renovación los porteros.

Además, comenzaron a negocia para renovar los vínculos del juvenil Julián Álvarez y Nicolás de la Cruz, una de las revelaciones del equipo en los últimos meses. El club tiene un 85 por ciento del delantero cordobés, de 20 años de edad. El 15 restante pertenece a Atalaya de Córdoba.

Nicolás de la Cruz

El uruguayo, por su parte, pondría como condición extender el vínculo apenas por un año ya que su deseo es emigrar al fútbol europeo. El Millonario tiene solamente el 30% del pase y el restante porcentaje es del Liverpool charrúa.

De esta manera, con la incógnita latente sobre si finalmente Ignacio Scocco seguirá en el club o volverá a Newell's Old Boys, la situación irregular dentro del equipo la transita el volante central ex Banfield, Iván Rossi, que no es tenido en cuenta por el "Muñeco" pero tiene un año más de contrato.