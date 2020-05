El jugador de Godoy Cruz que Russo pretende para reforzar a Boca

La inesperada salida de Junior Alonso, dejó un importante "hueco" en la zaga central de Boca. Por eso buscan a un reemplazo y Miguel Ángel Russo tiene en carpeta a un jugador de Godoy Cruz para ocupar ese lugar.

Se trata de Tomás Cardona. El defensor central de 24 años surgió de las inferiores de San Lorenzo, donde debutó como profesional, aunque jugó poco y nada y terminó yéndose a Defensa y Justicia.

Desde el 2017, Cardona está en Godoy Cruz, donde ha ido de menor a mayor en cuanto a rendimiento y se ha transformado en el referente de la última línea. Hasta el momento no hay más precisiones y seguramente el nuevo entrenador bodeguero pretenderá que no desarmen un plantel que no tuvo su mejor año pero que puede dar mucho más.