La primera baja importante para el Boca de Russo

Luego de algunos meses de incertidumbre, Boca llegó a una conclusión sobre el futuro de Marcos Díaz y la dirigencia tomó la decisión de no renovar el vínculo que se vence el próximo 30 de junio. El jugador ya fue avisado de esta decisión.

El Consejo de Fútbol le dará prioridad a Esteban Andrada y Agustín Rossi (vuelve de su préstamo de Lanús), quienes son patrimonio del club. De todas maneras, la intención es vender a alguno de los dos arqueros (Andrada o Rossi) y al Xeneize podría llegar Javier García, surgido de las inferiores del club y de gran relación con Juan Román Riquelme, para convertirse en la alternativa para el arco.

El mendocino figura en carpeta de algunos conjuntos del Viejo Continente pero no hubo ofertas. Por el ex Granate, en cambio, hubo sondeos del Udinese de Italia quien desembolsaría 6 millones de euros aunque deberá desprenderse antes del arquero argentino Juan Musso, pretendido por el Inter.

Tras su salida de Huracán, donde fue campeón de la Copa y Supercopa Argentina, Díaz llegó a Boca sabiendo que iba a ser suplente. Disputó 6 partidos en el club y conquistó dos títulos, destácandose el último de la Superliga que le ganaron a River sobre el final.