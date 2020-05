Estudiantes y Boca ante un posible conflicto por un jugador mendocino

Colón difícilmente haga uso el próximo 30 de junio de la opción de compra por la ficha de Fernando Zuqui, que retornaría a Estudiantes de La Plata, lo que puede generar un conflicto con Boca, ya que los derechos económicos pertenecen en partes iguales a ambos clubes, dijeron hoy fuentes del ámbito furbolísitico.

La opción es de 2 millones de dólares y, si bien falta la confirmación, la idea del club santafesino es no hacerla efectiva. Zuqui llegó a Colón en el verano del 2019 por 18 meses y entre competencias locales y Copa Sudamericana jugó 44 partidos.

Fuentes de la conducción de Estudiantes, confiaron que el club ya envió una nota a sus pares “sabaleros” notificándolos de la situación y aguardan una respuesta que, de ser negativa, podría terminar en el ámbito legal. El jugador, en declaraciones a 221 Radio de La Plata, comentó que “en Colón aún no me comunicaron nada, yo estoy cómodo en el club, tuve participación pero Estudiantes es una institución que me marcó y no tendría problemas en volver".

Pero en el "Pincha" a Zuqui lo piensan hoy más desde lo económico que desde lo deportivo, ya que la zona de volantes en el plantel que dirige Leandro Desábato está superpoblada y la idea es darle rodaje a varios juveniles en esa posición.