En Estudiantes dudan sobre la continuidad de Mascherano ¿se retira?

Agustín Alayes sorprendió con una frase que pone en duda el futuro de Javier Mascherano en Estudiantes de La Plata. "Tiene contrato pero está haciendo un análisis por ésta pandemia. No sé si pensó en dejar, pero hay que estarle cerca. Yo quiero que siga", manifestó el exdefensor y dirigente del Pincharrata en La Oral Deportiva (AM 630).

El director deportivo no afirmó que esté pensando en el retiro, pero sí reconoció que la inactividad por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional genera que deba repensar minuto a minuto los pasos a seguir. Desde su arribo del Hebei China Fortune a fines de 2019, disputó ocho partidos con la camiseta del León, donde tiene vínculo hasta junio de 2021.

En la misma charla, Alayes se refirió a los rumores que vinculan a Marcos Rojo con Boca: "No me sorprende que lo quiera Boca, es un jugador reconocido y de trayectoria. Lo veo difícil que juegue en otro club, verlo con otra camiseta me resulta raro y nunca digas nunca, aunque no lo veo. La idea es que se quede en Estudiantes, pero ya es una decisión del Manchester".