¿Se cae la llegada de Mauricio Pochettino al Newcastle?

El retorno a la dirección técnica del renovado Newcastle inglés del entrenador español Rafael Benítez, dejaría sin chances al argentino Mauricio Pochettino de llegar a ese cargo para el que asomaba como el principal candidato en los últimos días, según reveló en las últimas horas la prensa británica.

Cuando quedan pendientes nueve jornadas para completarse la temporada de la Premier League todo apunta a que Newcastle mantendrá la categoría, ya que se encuentra ocho puntos por encima de la zona de descenso, aunque los capitales extranjeros que insuflaron de millones de libras esterlinas sus arcas ya lo proyectan como uno de los equipos más poderosos de la próxima edición.

Y en ese punto es que había aparecido Pochettino en el candelero con las mejores luces, pero ahora parece que esos fulgores se van apagando y resurgen los de "Rafa" Benítez, que hace un año se fue del club en no muy buenos términos,

En Inglaterra aseguran que el regreso del técnico español está muy cerca de producirse, lo que naturalmente implicaría el fin al proyecto actual de Steve Bruce, e inclusive el diario 'Telegraph' aseguró que el ex entrenador de Real Madrid, Inter, de Italia y Liverpool, entre otros, está confeccionando ya su nuevo proyecto en el que Ross Barkley y John Stones serían sus primeras dos peticiones junto a John McGinn, de Aston Villa, y el brasileño Philippe Coutinho.

Inclusive el uruguayo Edinson Cavani y el venezolano Salomón Rondón también estarían en la carpeta del técnico madrileño de 60 años que actualmente está dirigiendo al Dalian Yifang, de China.

"Quería un proyecto interesante y no solo ampliar mi contrato. Quedó claro que los dirigentes del club no compartían la misma visión que yo. Estoy triste por ello, pero no me arrepiento de mi decisión de haber venido aquí en su momento", comentó Benítez cuando un año atrás se alejó de Newcastle United. Ahora podría volver con una propuesta como la que él quiere, de la mano de capitales provenientes de empresarios de Arabia Saudita.