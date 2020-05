¿Qué pasará con Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima?

Gracias a la decisión de la AFA de suspender los descensos, Gimnasia y Esgrima La Plata tiene garantizada su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino, el principal objetivo con el que inició la temporada y para el cual contrató a Diego Armando Maradona como DT. Ahora, la meta de la dirigencia tripera es retener al 10.

"La intención nuestra es la misma que tiene Diego y que ya expresó Bragarnik, nosotros queremos que Diego se quede: lo queremos ver en Gimnasia por mucho tiempo más", reconoció el vicepresidente del Lobo, Jorge Reina, en diálogo con La Oral Deportiva.

Aunque explicó que "es cierto que tenemos un tema económico, porque nosotros no estamos ajenos a este desastre mundial, que nos tocó a todos y nos hizo perder algo. Lo que nosotros tenemos que charlar y terminar de definir es el tema económico".

Pese a esa situación, Reina se mostró con confianza. "No tengo dudas de que nos vamos a poner de acuerdo porque Diego también expresó su voluntad en ese sentido. Así que no creo que tengamos problemas y confío en que tengamos Diego para rato en el club", explicó.

El dirigente agregó que no se habló de modificarle el cuerpo técnico que tenía Maradona y aseguró que la campaña del 10 no fue mala: "Desde que agarró Diego hasta adelante, si hacemos una tabla sólo con esos números, íbamos primeros entre todos los que estábamos peleando en el lote de abajo. Eso fue lo que nos hizo tener vida al final porque en un momento nos daban todos por descendidos, más allá de este decreto que llegó al final. Y Diego tiene una fuerza que no tienen ningún ser humano para llegarle al plantel, para motivar, para que el jugador tenga otro espíritu en la cancha".