El ex campeón del mundo que hubiese jugado "gratis" en Boca

El ex defensor italiano Marco Materazzi, campeón del mundo en Alemania 2006, confesó hoy que hubiese ido "gratis" a Boca Juniors hace una década. "Hace 10 años podría haber jugado en Boca tranquilamente, hubiese ido gratis. Era mi sueño y una experiencia que uno debe tener en su vida", contó el ex Inter de Milán.

"Cuando lo vi a Daniele (De Rossi) con la camiseta de Boca, en la Bombonera, un poco me arrepentí", reconoció Materazzi en una entrevista con TNT Sports. "Me falta la camiseta de Boca de Martín Palermo. Tengo la de De Rossi y la de Carlitos Tevez. Igual cualquier camiseta de Boca es linda", valoró.

Materazzi, una de las figuras del fútbol italiano en los últimos años, tiene tatuado el escudo de Boca también chicaneó a River al decir: "Prefiero perder la final y no descender". Por otro lado, el ex defensor aseguró que Diego Milito, ex compañero en Inter, lo quiso convencer para hacerse de Racing pero "no lo logró".

Marco Materazzi, con su hijo, en La Bombonera.

"Tuve compañeros argentinos de todo tipo, jugué con muchos de los buenos menos con Lionel Messi. Me llevé muy bien con todos y les agradezco porque me ayudaron a ganar todo", comentó.