Y un día, Pekerman reveló por qué no apostó por Messi en Alemania

Pasaron 14 años y todavía se sigue hablando de la suplencia de un intratable Lionel Messi en la Selección Argentina que disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006. El foco, sobre todo, está puesto en el partido ante Alemania, por los cuartos de final, el día que la 'Albiceleste' quedó afuera luego de empatar 1-1 y caer en los penales.

Leonardo Cufré, semanas atrás, explicó que la Pulga no estaba en condiciones de jugar ya que "no podía ni correr" y que José Pekerman había decidió no contarlo "porque es un caballero". Sin embargo, el día llegó y el entrenador más laureado de la historia en Mundiales juveniles, explicó por qué no apostó por Messi.

"Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Cuando fuimos al Mundial, Lionel todavía no estaba consolidado en el Barcelona, por supuesto que era noticia por cada jugada que hacía, pero no era un jugador base del equipo, entonces yo lo alentaba para que tuviera paciencia. En su club y en la Selección", explicó en una entrevista con "Marca Claro".

Y continuó: "Le dije: 'Acá hay grandes figuras, este equipo está consolidado, trabajamos mucho para este Mundial, lo tuyo es algo sorpresivo y estamos contentísimos, vas a hacer tu aporte, pero mirá que hay jugadores que quedan en el banco que son impresionantes".

"Vos tenés que captar enseñanzas, entonces por ahí son pocos minutos y tienen que ser aprovechados; ganarse un lugar en plena competencia no es fácil'. Fue así y él vivió muy bien todo eso", cerró Pekerman que además de la albiceleste dirigió a la selección colombiana entre 2012 a 2018.