La Bombonera 360: el complejo proyecto de ampliación

El proyecto Bombonera 360, impulsado por el presidente Jorge Amor Ameal durante la última campaña electoral, propone la ampliación de 20.000 localidades en el aforo del estadio pero encuentra como mayor dificultad la compra de los terrenos lindantes a la calle Del Valle Iberlucea, donde hoy se levantan los exclusivos palcos.



"La idea es cerrar el anillo. Hacer una tribuna de plateas en el sector de los palcos, que sea idéntica a la que está enfrente del lado de las vías", planteó el arquitecto Carlos Navarro, presidente del Departamento de Obras, a cargo del proyecto Bombonera 360.

Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera360, el sueño de todos los xeneizes. uD83EuDD29 pic.twitter.com/ww5uWn27C1 — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) May 25, 2020





En diálogo con Télam, el dirigente, que además es vocal de Comisión Directiva, comentó: "Vamos a tener un estadio para cerca de ochenta mil personas de las cuales el cuarenta por ciento estará parada. Para eso tenemos que comprar las dos manzanas linderas. Ya hay una forma para financiarlo, costará cerca de 80 millones de dólares y estamos tratando de llegar a un acuerdo con los vecinos. La idea es no cortar la calle y que los días de partidos sea como un paseo turístico".



También se refirió a las remodelaciones que se hicieron en los últimos meses: "Sacamos los alambrados de la platea baja, pintaremos las butacas de color azul, que es el color de Boca, no el celeste que tenía y ya sacamos parte de las butacas de las plateas altas K, donde habrá dos mil quinientos lugares para los socios parados. Vamos a sacar también los alambrados de las cabeceras populares, es un riesgo que queremos correr. Con esas reformas ampliaremos la capacidad a 56 mil personas".



Más allá de la crisis económica mundial por la pandemia de coronavirus la dirigencia sigue en la firme postura de realizar la obra y conseguir el financiamiento. Pero lo que realmente complica el proyecto es la postura de los vecinos de las dos medias manzanas que tendría que adquirir el club.



Un 12 por ciento de los propietarios no quieren vender la propiedad por el momento y por ahora no mantienen ninguna negociación con la dirigencia.



El estadio Alberto J. Armando, que mañana cumple 80 años de su inauguración, el 25 de mayo de 1940, tiene en la actualidad una capacidad de 54.000 espectadores.