El director técnico de Villa Dálmine, Felipe De la Riva estimó hoy que "el fútbol puede volver porque genera menos riesgos que otras actividades que están permitidas", en referencia a la continuidad de la suspensión por la pandemia del coronavirus.



"Estoy convencido de que el fútbol, por lo menos en los entrenamientos, es una actividad que genera menos riesgo comparado con otras profesiones como un delivery o empleados de estaciones de servicios. No entiendo por qué no podemos entrenar”, advirtió en diálogo con Honestidad Brutal, de FM 97.3 Simple. el DT uruguayo.



“En un primer momento el presidente (de la Nación Alberto Fernández) dijo que no veía por qué el fútbol no podía seguir a puertas cerradas y fueron los jugadores los primeros en quejarse porque se querían ir a la casa, con (Leonardo) Ponzio y (Carlos) Tevez al frente. Les advertí a mis jugadores que lo pensaran, que no se iban de vacaciones por 15 días", prosiguió.



El entrenador de 46 años, con vasta experiencia en el fútbol de ascenso, mantuvo opiniones de extrema crudeza sobre lo que padecen hoy los futbolistas de las categorías menores.



"La diferencia es que los jugadores de primera división pueden estar dos años en la casa si quieren. Hoy los jugadores de ascenso se quieren matar, porque quieren volver a trabajar. Pero eso lo tendrían que haber visto desde el primer día", fustigó el ex mediocampista de Sud América (Uruguay); Deportivo Quito (Ecuador) y Deportivo Morón, entre otros.



"Estoy de acuerdo con la cuarentena, pero el fútbol corre menos riesgo de contagio y por eso creo que debemos entrenar, que es respetar la profesión. Todos necesitamos la plata, pero que me paguen por estar sentado en mi casa no me genera satisfacción", expuso el entrenador.



Posteriormente se explayó en un punto que pocos han tenido en cuenta sobre que muchos jugadores del ascenso, de pasar más tiempo sin competencia, pueden decidir alejarse de la actividad por distintas causas, la principal, por supuesto, la económica.



"Muchos jugadores conservan la pasión y el espíritu amateur, pero otros perdieron el entusiasmo. Algunos se convirtieron en oficinistas u otros trabajos, y van al entrenamiento individual mirando el reloj para irse rápido, porque se ponen de mal humor y no disfrutan de los ejercicios que hacen", apreció.



De la Riva concluyó con una referencia virtual: "creció el bichito de la tristeza y temo que después los futbolistas irán a jugar justamente como si fueran a una oficina, porque si este deporte no se vive con pasión, no sirve de nada”.