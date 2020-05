Entre lágrimas, la ex de Sebastián Villa rompió el silencio en televisión

Daniela Cortés, la ex novia del delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, habló hoy públicamente por primera vez desde que denunciara por violencia de género al atacante colombiano. En diálogo con Crónica TV, Cortés dijo que está dispuesta a perdonarlo, pero sólo para encontrar su propia paz personal, y dejó en claro que seguirá con la causa hasta las últimas consecuencias.

"Es un perdón para estar en paz conmigo misma, para sentirme tranquila, porque uno no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma", explicó Cortés.

La joven colombiana aseguró que está más tranquila luego de casi un mes de presentar la denuncia, aunque no pudo contener las lágrimas cuando se refirió a la posibilidad de que el futbolista vaya preso. : "La verdad es que si la Justicia decide eso, anímicamente me daría mucho dolor, porque es una persona con la que compartí mucho tiempo. Pero también me hizo daño, demasiado daño y esos daños te marcan por completo. Esto ha causado mucha sensibilidad en mí. Es difícil hablarlo", dijo visiblemente conmovida, y no pudo continuar.

Por otra parte, con respecto a la condena que debería recibir Villa, consideró que eso "lo decidirá la Justicia. Yo no soy nadie para decirlo. Él sabe el daño que me hizo, yo no sé realmente lo que merece una persona así, no lo sé".

El viernes, el delantero fue indagado y Cortés opinó sobre su declaración, la cual la dejó indignada. "Fernando (Burlando, su abogado) me mandó la declaración indagatoria de Sebastián y me quedé sin palabras. Me causó indignación, con todas las pruebas que hay y otras que no han salido, que diga esas mentiras, que genere nuevas, así engaña a la gente".

Por último, Daniela Cortés contó cómo fue la pérdida de su embarazo el año pasado y respondió los dichos de Villa, quien puso en duda su embarazo. "Fernando (Burlando) tiene toda la historia clínica. Incluso, de cuando fui al ginecólogo en Colombia. Se dieron cuenta ahí, tras hacerme una ecografía, de que había restos del feto. Porque acá no me hicieron un raspado ni nada. Si me hacía los test era porque estábamos buscando un hijo. Y se los mandaba diciendo: 'Felicitaciones, papá', porque estábamos felices por eso. Incluso, me había sacado un dispositivo que tenía para no quedar embarazada. Pero cuando pasó lo que pasó (se refiere a cuando perdió ese embarazo "por sus golpes"), me lo volví a poner, porque no podía traer al mundo a una criatura en esas condiciones. Me daba mucho miedo por el comportamiento de Sebastián", concluyó.

Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte al 144, la línea que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. No se trata de una línea de emergencia: para casos de riesgo, comunicate con el 911.