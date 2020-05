Casillas confesó su gran error en su despedida del Real Madrid

View this post on Instagram

Pocas veces hablu00e9 de mi salida del @realmadrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. 5 au00f1os han pasado ya desde entonces. 5 au00f1os que cruce la frontera que me llevu00f3 a nuestro pau00eds vecino: Portugal. Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la cru00edtica y querer mejorar. Es asu00ed amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo fu00edsico y lo mental. Y esto u00faltimo era importante. En Oporto lo volvu00ed a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabu00eda que iba a ser mi u00faltimo partido. The Last Match. #iwillcomeback #madrid #buenasnochesmundoud83cudf0d