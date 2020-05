¿Se volverán a disputar las Eliminatorias en este año?

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), exhibió anoche su escepticismo, respecto de que las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 puedan comenzar en este año calendario, a raíz de la propagación en el continente de la pandemia del coronavirus.



“No veo jugándose eliminatorias en este 2020. No creo que se puedan disputar en septiembre. No están dadas las condiciones sanitarias”, sostuvo la máxima autoridad del fútbol argentino, con mandato recientemente renovado en el cargo hasta 2025.





La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tenía previsto disputar la primera doble jornada de eliminatoria continental entre setiembre y octubre. Pero la irrupción del COVID-19 trastocó los planes.



“Estoy casi convencido de que FIFA tomará la decisión de que no habrá eliminatorias”, apuntó Tapia, en reportaje concedido a AM 910 (Radio La Red).



“Me parece que es normal que no haya fútbol en el continente. Hoy las realidades son distintas en los países de Sudamérica. Como es diferente en el resto del mundo”, aseveró.



Brasil (332.382 contagios; 21.116 muertes), Perú (111.698; 3.244), Chile (61.857; 630) y Ecuador (35.828; 3.056) son los países más afectados en el continente sudamericano, por la pandemia