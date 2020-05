Ameal sin vueltas: el futuro de Tevez y una sorpresiva frase sobre Zárate

Jorge Amor Ameal apareció nuevamente en escena pero esta vez fue para aclarar la situación contractual de algunos futbolistas importantes de Boca y se refirió a lo ocurrido con Junior Alonso quien no continuará en la institución.

"A Junior Alonso le hizo muy mal pasar la cuarentena acá lejos de su familia, por eso habló con nosotros para irse, es muy duro estar lejos de la familia", indicó en diálogo con "Puro Fútbol FM".

Después fue consultado por la situación de Mauro Zárate, tiene contrato hasta junio de 2021, pero hay una posibilidad de terminarlo en junio de 2020, y sorprendió al no confirmar su continuidad: "Cuando un contrato tiene ambigüedades es raro, cuando es blanco no puede ser negro, por eso cuando llegue el momento tomaremos una decisión con Zárate".

Al hablar de Carlos Tevez fue tajante, negando que exista alguna chance de que el Apache se vaya en junio: "La intención es que Tevez se retire en Boca. Quiere seguir jugando, quiere quedarse en Boca. Algunos quisieron retirar a Tevez, hablaban de Guerrero para reemplazarlo, pero si Carlos está bien los refuerzos están en casa. Riquelme habla constantemente con él, hay una buena relación", reveló.

Para cerrar, además, confesó que por el momento no hay "absolutamente nada por la vuelta del fútbol" y expresó que lo llamador de Europa para jugar en el Viejo Continente: "Hoy no hay absolutamente nada por la vuelta del fútbol, hubo versiones de llevarlo al norte pero es toda una incertidumbre. Me llamaron de Europa para ver si podíamos viajar a jugar allá, yo les dije que es una situación complicada, que no sabemos cuando se va a normalizar todo".