Chelsea tomó una decisión para que Kanté pueda entrenar

Chelsea, equipo de la Premier League de Inglaterra, le permitirá al francés N'golo Kanté entrenarse en su casa, ya que el futbolista no quiere ir a la ciudad deportiva para ejercitarse con sus compañeros por miedo a los contagios de coronavirus.



Kanté había ido el martes a la práctica en el campo del Chelsea, día en el que la Premier permitió los entrenamientos en grupo; sin embargo, al día siguiente dejó de ir por temor, ya que cree que es demasiado pronto para volver a la actividad y no hay suficientes garantías para evitar los contagios.



El futbolista francés, de 29 años, sufrió un mareo que generó preocupación por su salud en 2018, mismo año en el que su hermano murió en forma repentina de un paro cardíaco. La pérdida de su hermano mayor ocurrió justo antes del Mundial de Rusia, donde Kanté se coronó campeón con el seleccionado de Francia.



Según informaron los medios ingleses, Chelsea entiende los miedos de Kanté y dejará que uno de sus jugadores estrella se entrene en su casa y vuelva cuando le parezca oportuno, consignó la agencia de noticias EFE.



Otro jugador de la Premier, Troy Deeney, capitán de Watford, también expresó su preocupación por una vuelta temprana de la liga.



El futbolista inglés perdió a su papá y dos abuelos por el coronavirus, y anunció que no irá a los entrenamientos del equipo para no poner en peligro a su hijo de cinco meses, quien tuvo problemas respiratorios.