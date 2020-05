Bomba en el mercado: Agüero podría reemplazar a Lautaro en el Inter

La salida de Lautaro Martínez del Inter para jugar en Barcelona es casi un hecho, por lo que la dirigencia del Neroazzurro viene trabajando en la búsqueda de su reemplazo y en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de otro crack argentino: Sergio Agüero.

Según el diario inglés Daily Star, el Kun no vería con malos ojos la posibilidad de dejar el Manchester City, sobre todo por su deseo de ganar la Champions League, algo que no podrá hacer con su actual equipo ya que fue sancionado y no podrá jugar torneos europeos en los próximos dos años por incumplir el fair play financiero, aunque en Manchester apelarán ante el TAS y confían en una reducción de la pena.

En cuanto a lo económico, la venta de Lautaro Martínez dejaría al conjunto milanés en una buena posición para encarar una contratación del nivel del delantero surgido de Independiente.

Sergio Agüero llegó a los Citizens en 2011 y lleva la impresionante suma de 254 goles en 368 partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico del club, además de haber ganado cuatro veces la Premier League y otros ocho títulos locales.