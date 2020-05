Ameal confirmó el futuro de Junior Alonso en Boca

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, confirmó hoy la salida del defensor paraguayo Junior Alonso por "un tema personal" y el defensor se convirtió así en la primera baja del equipo que el entrenador Miguel Russo tenía en mente.



“Lo de Junior Alonso fue un tema personal de él y estaba hablado con Russo, (Juan Román) Riquelme y la dirigencia. Lo lamentamos porque es un gran jugador y se había adaptado bien en el equipo”, dijo el presidente Jorge Amor Ameal por radio Rivadavia.



Por su lado, el futbolista habló en AM 1080 de Paraguay y lo hizo en la misma sintonía que la dirigencia boquense: "Ayer hablé con Jorge Bermúdez (ayudante de Bermúdez en el Departamento de Fúrtbol de Boca) y es un hecho que no voy a seguir en el club. Entendieron mi posición. Sólo quiero estar con mi familia y el club se portó súper bien conmigo".





De esta manera, Boca no hará uso de su opción de compra, que ronda los 3.5 millones de euros, en la negociación con Lille de Francia, y su préstamo vencerá en junio.



Bermúdez, integrante del consejo del fútbol "xeneize", adelantó que el futbolista no estaba "a gusto" y que en consecuencia serán "respetuosos de su decisión".



Además, Alonso descartó su posibilidad de incorporarse a Olimpia de Paraguay, donde dirige el argentino Daniel Garnero y está el volante nacional Nicolás Domingo (ex River e Independiente).



"Ahora no vuelvo al fútbol paraguayo. Le pueden preguntar al presidente de Olimpia porque esa información es falsa", se escudó sobre los rumores que lo vinculan con la institución paraguaya en el próximo mercado de pases.



Alonso, que jugó 33 partidos con la camiseta de Boca, se afirmó como una de las figuras en la defensa del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que se consagró campeón de la última Superliga en marzo.



En otro orden, el delantero Cristian Pavón, a quien se le vence en diciembre la cesión en Los Angeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto, le manifestó a la dirigencia "xeneize" su deseo de continuar su carrera en el exterior aunque su cláusula de compra es de 20 millones de dólares.



Pavón, de 23 años, es la figura de la franquicia tras la salida del sueco Zlatan Ibrahimovic en enero 2020, y lleva cinco goles en 15 partidos.