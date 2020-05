Un jugador de la "canarinha" perdió a su abuelo y atacó a Bolsonaro

Everton, jugador de Gremio y del seleccionado de Brasil, escribió hoy que el coronavirus "no es una gripecita" en alusión a la calificación del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, tras la muerte de su abuelo en la zona metropolitana de Fortaleza, capital del Estado de Ceará.

"No es una simple gripecita y está más cerca de lo que pensamos", expresó Everton en una de las dos historias que subió a su perfil de Instagram. "Su partida me quebró el corazón, nunca he sentido algo así antes, parece que el mundo se me derrumbó. No tengo palabras para describir el hombre que fue mi abuelo, siempre estuvo presente en mi vida", escribió el futbolista.

En los dos posteos se lo ve a Everton junto con su abuelo, en una está de niño, arriba de una bicicleta y en un barrio humilde, mientras que en la otra se los ve a los dos adultos y de traje, con la leyenda: "Mi mayor faro". El abuelo de Everton vivió en Ceará, donde ya hubo 1.900 fallecidos con Covid-19 y 30.560 casos confirmados (más de 19.000 muertes y más de 296.000 infectados en todo Brasil), según el último balance del Ministerio de Salud.



Por otro lado, Gremio, donde juega Everton, retomó los entrenamientos individuales en los últimos días, siendo de los primeros equipos del campeonato en hacerlo junto con Atlético Mineiro y Flamengo, aunque este último sin el aval de la Alcaldía de Río de Janeiro.