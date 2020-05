Negaron que 2021 sea la "única opción" para los Juegos Olímpicos

La Organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 postergados para el año próximo debido a la pandemia de coronavirus, aseguró hoy que 2021 "no es la única opción" para realizarlos, en respuesta a las dudas que había manifestado el presidente del Comite Olimpico Internacional (COI), Thomas Bach.



"Nunca dijimos que 2021 fuera la única opción para celebrar los Juegos. Estamos trabajando de manera responsable para que el evento pueda realizarse el año próximo", declaró el director ejecutivo del Comité Organizador, el japonés Toshiro Muto, según informó la agencia EFE.

Las declaraciones de Muto surgieron como respuesta a lo que, en declaraciones a la BBC, afirmó en las últimas horas Bach en relación a que 2021 era la última opción para realizar los Juegos, y que no se podría modificar nuevamente todo el calendario deportivo como sucedió en marzo pasado.



"No se puede cambiar cada año el calendario deportivo mundial ni mantener a los atletas en un clima de incertidumbre", había señalado el alemán Bach, lo que encendió las alarmas en Japón y originó la inmediata respuesta de Toshiro Muto.



El director ejecutivo del Comité Organizador añadió que "no es el momento para discutir una nueva reprogramación" y evitó una definición sobre si los Juegos podrían celebrarse a puertas cerradas para seguridad de los atletas y del público a raíz del coronavirus.