Las capturas de WhatsApp que complican la situación de Sebastián Villa

Sebastián Villa prestará declaración indagatoria este viernes 22 de mayo para defenderse de la denuncia por violencia de género presentada por Daniela Cortés. Y en las horas previas a la presentación del delantero de Boca se dieron a conocer una serie de capturas de WhatsApp que forman parte del expediente judicial y comprometen mucho la situación del jugador.

En distintas conversaciones con la hermana de la denunciante, se puede ver por ejemplo que el colombiano reconoció que Cortés estuvo embarazada como también admitió en más de una oportunidad que golpeó a su novia. "La amo, no sé qué me pasó. Se me fueron las luces", fue una de las respuestas de Villa.

También se dio a conocer una charla entre las hermanas Cortés del 4 de abril de este año, tres semanas antes de que se hiciera pública la situación de violencia, en la que Daniela le cuenta a Cinthya que Villa comenzó a golpearla porque ella le ganó "una partida de Ludo-matic o Parchis.

De hecho, según informa TyC Sports, Cinthya manifestó que "las agresiones fueron constantes tanto físicas como verbales y muchas de ellas se las enteraba por chat" por el hecho de vivir en países diferentes.

Las capturas

La charla entre hermanas