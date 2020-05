Jugador del Chelsea dejó de entrenar por miedo al coronavirus

El futbolista francés del Chelsea N'golo Kanté dejó de presentarse a los entrenamientos, con permiso del club, debido a las preocupaciones de seguridad sobre el coronavirus que tiene el jugador.



Kanté estuvo presente en el primer entrenamiento del Chelsea este martes, en la ciudad deportiva de Colbham, en Londres, pero no se presentó al del miércoles.

El centrocampista francés, de 29 años, no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos, aprobada por los clubes de la competición a principios de semana.



Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses.