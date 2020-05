El fuerte descargo de Pichot sobre las elecciones: "Fue una traición"

Una vez consumada la derrota en las elecciones presidenciales de la World Rugby, Agustín Pichot bajó la persiana y renunció a todos sus cargos en la entidad. Y este jueves, en una entrevista realizada por TNT Sports, admitió que fue traicionado por algunas federaciones de África.

"Hoy no tengo ningún puesto y qué pasará el día de mañana no lo sé porque no especulé con eso. Hoy es esto que te digo y lo digo sin estar caliente. Yo sabía que era así el día que decidí jugar esta carrera, que perdimos por tres votos, donde hubo una traición increíble de África, si no ganábamos", contó el ex capitán de Los Pumas.

Y en la misma línea, agregó: "Esa traición se dio en los últimos días, pero se maduró antes. Es divertida la historia... Estuvo todo hecho muy hegemónico para que yo no gane. Yo no soy inocente y la jugué igual. Se va a saber por qué se traicionó, ya se están viendo los favores, al borde de lo ético".

"Estábamos 23 a 23 faltando 24 horas y África hizo lo que hizo... No lo digo enojado, la lectura fue perfecta, pero había una forma de estrategia que se cumplió y, en la última semana, uno de nuestro grupo, desapareció... Todavía no lo encontramos (risas). Si alguien lo encuentra al tunecino, que avise... Pidió ser parte del grupo y de golpe desapareció", agregó.

Y para cerrar explicó por qué tomó la decisión de alejarse de la World Rugby: "Perdí, no soy más dirigente... Yo fui parte hasta una semana del sistema, yo me metí... Laburé durante seis años, fui parte, lo quise cambiar y perdí. Esperemos que no sea un acto de corrupción, me daría mucha bronca".