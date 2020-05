Riquelme insiste por un jugador al que ya buscó en diciembre

Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol de Boca Juniors, está trabajando en el armado del equipo para la próxima temporada, aunque aún no se sepa con exactitud cuándo comenzará, y el primer refuerzo que quiere es el chileno Mauricio Isla, al que ya quiso sumar apenas asumió sus funciones con la actual dirigencia del club.

Román se comunicó con Isla en diciembre, cuando tuvieron tres largas charlas en las que entablaron una buena relación. A Isla lo sedujo la posibilidad de jugar en el Xeneize, pero prefirió cumplir con los seis meses de contrato que aún le quedaban en el Fenerbahce turco.

"Una tarde me sonó el teléfono y me dicen: 'Hola, soy Román'. Yo pregunté qué Román y era Riquelme. Hablamos un rato de fútbol y de mi familia hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo yo que respondí: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'. Pero con total sinceridad le dije que me quedaba a cumplir mi contrato con Fenerbahce", relató Isla sobre aquellos contactos.

Para el próximo mercado de pases, la situación será diferente. A partir del 1 de julio, el chileno será jugador libre, por lo que Boca podrá negociar directamente con él. "Mauricio está evaluando distintas alternativas, y Boca es una posibilidad", declaró a Olé una fuente cercana al jugador, quien además hace algunos meses dijo que "Boca es uno de los clubes más grandes de Sudamérica. No descarto ir".

Entre las opciones que tiene sobre la mesa el chileno, figuran la posibilidad de renovación en el club turco, aunque a poco más de un mes de la finalización de su contrato aún no lo han contactado, y el interés del Parma.