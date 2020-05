Para Klopp, "hay cosas más serias" que si Liverpool es campeón o no

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, consideró hoy que hay "cosas más serias en la vida" que salir campeón con su equipo en la Premier League inglesa de fútbol, aunque cree que sería lo más justo darle el título, señaló la prensa francesa.

"¿Si el Liverpool no se coronara campeón? Hay cosas más serias en la vida que no convertirse en campeones; muchas personas a nuestro alrededor tienen grandes problemas. La gente está muriendo", dijo Klopp ante la posibilidad de que la Premier League inglesa no se reanude y se declare la temporada desierta, en declaraciones que recogió RMC de Francia.

Liverpool es puntero de la Premier League con 82 puntos, seguido por Manchester City con 57 a nueves fechas del final, una diferencia de 25 puntos restando 27 en juego, y aspira a ganar por primera vez el torneo desde que fue creado en la temporada 1992-1993.

Sin embargo Klopp cree que Liverpool, aunque haya cosas más importantes, debería ser el campeón: "Hay discusiones con gente que quisiera tener una temporada sin campeón, pero jugamos el 76 por ciento del torneo y eso no debería ser ignorado. Somos los primeros y deberíamos ser campeones", añadió el entrenador alemán.