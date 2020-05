Fuerte cruce entre dirigentes del ascenso por la reelección de Tapia

El presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, le respondió hoy al hijo del titular de Talleres, Juan Pablo Fassi, quien calificó como "un día de luto" la reelección de Claudio Tapia en la AFA hasta el 2025.

El dirigente, que estuvo al frente de la delegación de la Selección Sub 23 en el título juvenil en Colombia 2020, tuiteó: "Claro hermano, ¿cómo no vas a estar de luto si en el momento histórico único para implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino les tocó una AFA presidida por Tapia y ustedes no juntaron voluntades ni para cantar el arroz con leche?".

Es que horas antes, Juan Pablo Fassi escribió en su cuenta: "Nuevamente un día más de luto para el presente y futuro del fútbol Argentino. Sólo en este país".

Por su parte, Talleres felicitó en sus redes a Tapia, a pesar del enfrentamiento público de Andrés Fassi, uno de los impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas durante el gobierno de Mauricio Macri. La Asamblea General Extraordinaria le dio el pasado martes la renovación del mandato a Claudio Tapia, que comenzará en marzo del 2021 y se extenderá por cuatro años.

Además, votó la creación de la Liga Profesional, sin descensos por dos temporadas, en la vuelta del fútbol de la Primera División a la AFA luego de tres ediciones de Superliga.