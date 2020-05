Polémica declaración de Ducatenzeiler sobre el último título del Rojo

El ex presidente de Independiente Andrés Ducantenzeiler dijo que el ya fallecido ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona le sugirió, en 2002, que su equipo no saliera campeón "porque tenía que salir Boca por cuestiones que tenía él con Macri", por entonces titular de club 'xeneize'.

"Grondona en 2002 me sugirió que no saliéramos campeones, que tenía que salir Boca por cuestiones que tenía él con Macri. Salimos campeones y desde ahí me liquidó", apuntó Ducantenzeiler en declaraciones para Closs Continental AM 590, a pesar de que años atrás dio a entender que ese torneo estuvo arreglado en favor del Rojo y hasta reveló cómo acomodó los árbitros en favor de su equipo.

Precisamente, aquel título del torneo Apertura 2002 fue el último campeonato que conquistó el 'Diablo Rojo' a nivel local.

"Yo cuando me peleé con Grondona -en 2004-, y vi que podía perjudicar a Independiente, di un paso al costado. Estos que están ahora lo usan para un poder político", opino el ex dirigente.

Sobre el actual presidente Hugo Moyano y de su hijo Pablo -vicepresidente primero-, recordó: "Los Moyano me mandaban a pedir las plateas para no pagarlas" por aquella época.

Y cerró: "Mientras Racing nos ganaba un partido increíble (1-0 con dos jugadores menos en gran parte del cotejo de la fecha 19 del último torneo de la Superliga), Pablo Moyano estaba con Maduro en Caracas. Pablo no puede hacer una 'O' ni con un vaso".