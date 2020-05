"Hay un ganador": hoy anunciarían al nuevo presidente de World Rugby

Agustín Pichot, candidato a presidente de la World Rugby, confirmó que ya hay un ganador en las elecciones en las que compite con el actual mandamás, el inglés Bill Beaumont, y crecen las versiones de que el resultado se dará a conocer hoy, por lo que no habrá que esperar hasta el 12 como estaba previsto originalmente.

El ex capitán de Los Pumas relató en un Instagram Live con la FUAR que la elección ya estaba resuelta: "Me informaron que hay un ganador, o sea que no hay doble vuelta. Está ya definida". Por eso pidió que se adelantara el anuncio y esa manifestación parece que se hará realidad, ya que la información indica que el resultado se conocerá en horas de la mañana argentina.

A boca de urna, Beaumont tiene el apoyo de la Región Europea y los votos de los países que juegan el Seis Naciones (suman 20 votos). Lo concreto es que Italia, Gales y Europa ya hicieron público el voto a su favor. Según los dichos de Pichot también Canadá estaría de su lado y Norteamérica sumó un voto para cada lado (22). Además, Fiji y Samoa habrían votado por el inglés (24).

En tanto, el ex medio scrum de Los Pumas tendrá los 12 que aportarán las Uniones de SANZAAR. Uruguay, Sudamérica, Asia y Nueva Zelanda oficializaron ya vía redes sociales su apoyo a Pichot. Eso le da un total de 17, más un voto de Norteamérica,18. Oceanía también habría apoyado al argentino (20), al igual que Georgia, Rumania y Estados Unidos, para llegar a 23.

La definición depende de África y Japón, según explicó Pichot: "En mi último conteo, la votación estaba 23 a 24, quedaban África y Japón, yo creo que algún voto se va a sacar de eso. Si me ayuda a llegar a 26. Nosotros tenemos 23 y quedaban esos dos, que tienen dos votos cada uno y pueden dividir, como hizo Norteamérica, que dieron uno para Agustín y uno para Bill así que ya está", agregó Pichot.

La distribución de los 51 votos se de la siguiente manera

- Los países del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Italia, Gales, Irlanda y Escocia) y los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia) suman 3 votos cada uno.

- Las seis uniones continentales (Europa, Oceanía, África, Asia, Norteamérica y Sudamérica) cuentan con 2 votos cada uno, al igual que Japón. Con ellos se suman 14 votos más.

- Y los países de Tier 2 (Georgia, Rumania, Fiji, Samoa, Canadá, Estados Unidos y Uruguay) tiene 1 (uno) para completar el total de 51.