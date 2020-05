Jaula o ring: ¿dónde sería la pelea del siglo?

Muchos son los deportistas que desean enfrentar al boxeador tricolor Saúl 'Canelo' Álvarez; el mexicano es considerado por muchos el mejor pugilista de la actualidad, pero según las propias declaraciones del púgil, el dinero se ha vuelto un problema para pactar su siguiente pelea, aunque ese no es el único conflicto, sino que la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo ha hecho que los eventos deportivos se vean postergados o cancelados para evitar que aumenten el número de personas contagiadas.

Canelo podría buscar en las artes marciales mixtas a su siguiente retador y este podría ser el irlandés Conor McGregor, quien ya sabe lo que es subirse a un cuadrilátero, ya que en 2017 se enfrentó a Floyd Mayweather, pelea en la que el europeo termino por verse superado por el estadounidense.

La idea no suena descabellada, pues al inicio del mes de abril, Chris Mannix, periodista de Sports Illustrated, dijo que DAZN buscaría al irlandés para que se enfrente al 'Canelo' Álvarez, pero el entrenador del mexicano tiene una condición para que esta pelea se lleve a cabo, y es que dejó claro que Saúl no se meterá a la jaula.

La condición del 'Canelo'

Eddy Reynoso, quien ha guiado a Álvarez a lo más alto del boxeo, dijo que el boxeador no se meterá a una jaula de MMA, por lo que la única manera de que se llegue a dar este pelea sería en un ring de boxeo.

"Los informes son pura especulación porque en este momento no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula", dijo Reynoso.