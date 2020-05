San Martín de Tucumán reclama ante el TAS su lugar en Primera División

View this post on Instagram

ud83dudd34u26aa #ElPartidoDeLosHinchas El su00e1bado 6 de junio vu00eda Streaming ud83cudf10ud83cudfa5, se u201cjugaru00e1u201d el u201cPartido de los Hinchasu201d, una gran acciu00f3n creada por socios para recaudar fondos para nuestra instituciu00f3n. El encuentro arrancaru00e1 a las 19, se reviviru00e1n momentos histu00f3ricos, entrevistas a jugadores y glorias del club, buena mu00fasica, sorteos y muchas sorpresas mu00e1s. Celebramos el gran u00e9xito que tuvo la movida en este primer du00eda de venta de entradas ud83dude03. Invitamos a nuestros socios e hinchas a colaborar con la comprar de su u201cticketu201d para este partido ud83dudd34u26aa. Toda la informaciu00f3n, en www.elpartidodeloshinchas.com.ar