Román lo quiso en diciembre, no llegó y ahora avisó que se queda libre

Apenas asumió la nueva dirigencia de Boca Juniors, Juan Román Riquelme comenzó a trabajar en la búsqueda de refuerzos para el equipo de Miguel Ángel Russo y uno de los jugadores a los que fue a buscar fue el mediocampista peruano Renato Tapia, quien prefirió quedarse a cumplir los seis meses de contrato que le quedaban en el Feyenoord holandés.

El pase no se dio, pero podría reflotarse para la próxima temporada. Es que el volante confirmó que no renovará su contrato, por lo que quedará con el pase en su poder: "El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", avisó.

Tapia, de 24 años, habló del interés de Boca y contó cómo vivió su visita al estadio Xeneize con su Selección: "Cuando fuimos a jugar con la selección a La Bombonera fue espectacular, me emocionó mucho el interés de Boca Juniors, pero no era el mejor momento para irme de los Países Bajos".

Pero Boca Juniors no es el único equipo que está atento a su futuro ya que Cruz Azul también se interesó en él. "Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección", recordó.

Lo cierto es que, si el Xeneize sigue interesado en él, sólo tendrá que sentarse a negociar el contrato del futbolista sin tener que pagar una transferencia por su pase.