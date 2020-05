José Mansur contó por qué se fue Mario Sciacqua

José Mansur, presidente de Godoy Cruz brindó una entrevista al programa "Dos de Punta" y brindó detalles de la salida del entrenador Mario Sciacqua y de la situación de algunos jugadores y sus contratos.

"A Rodrigo Rey y a Enzo Ybáñez se le vence el contrato. A Jaime Ayoví tiene una cláusula y es complejo por el valor del dólar. Le dije cuál era la idea nuestra pero va a ser muy difícil que siga. Sin la ayuda de la TV, el 80% tendrá problemas importantes", expresó el presidente del Tomba.

Y agregó: "La prioridad es de Rey pero por las dudas estamos buscando un arquero porque no sabemos qué va a pasar. "Si viene una oferta por García, evaluaremos si le conviene a él y a nosotros. El jugador juega donde quiere jugar. Para lo que nos vamos a jugar, vamos a tener que poner un plus y veremos qué jugador está puesto a poner ese plus"

Por su paste, habló sobre la salida de Mario Sciacqua como DT del Tomba: afirmó que fue una salida "100% futbolera" y negó tanto inconvenientes personales con el ex entrenador: "Con Mario (Sciacqua) quedó todo bien y una relación bárbara. Hubo charlas de fútbol y pensamientos disímiles. Mutuamente acordamos de cortar el vínculo. No todos vemos el fútbol de la misma manera. El motivo de su salida no fue económico; tampoco se lo propusimos. La decisión fue 100% futbolera. Fue un proyecto futbolero y no económico".

Con respecto a la polémica despedida del Loco Julio, Mansur afirmó: "No estaba enterado de lo que estaba organizado respecto de lo del Loco Julio. Ni siquiera me lo comentaron desde la parte de prensa nuestro. Si me hubiesen consultado respecto de subir algo a nuestras redes, hubiese sido todo distinto"