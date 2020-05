El primer país de América en el que volverá el fútbol

La decimosexta fecha del campeonato Clausura de la primera división del fútbol comenzará a disputarse mañana en Costa Rica, que se convertirá así en el primer territorio del continente americano en el que retornará la actividad oficial en tiempos de coronavirus.



Luego de dos meses de inactividad, el fútbol volverá a tener rodaje con los partidos entre Guadalupe-Limón y Cartaginés-Alajuelense.



La Liga costarricense será la primera que se reanude en el continente, luego de que la de Nicaragua finalizara en plena pandemia (nunca llegó a interrumpirse) hace diez días, coronando campeón al Real Estelí.

uD83DuDCF0 La Fedefútbol designará un fiscal adicional para cada partido de Primera División, cuya labor será vigilar la correcta aplicación del protocolo sanitario elaborado por el Ministerio del Deporte, la UNAFUT y la propia Federación.https://t.co/dbCUfmOZQu — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 18, 2020





Habrá un estricto protocolo de seguridad e higiene “en las puertas de entrada al estadio, en los baños, en los camerinos y en el banquillo”, tal como reprodujo agencia EFE



“Los jugadores y cuerpos técnicos deberán desinfectarse con el lavado de manos y alcohol en gel en el túnel de entrada al campo de juego, al terminar el primer tiempo, al comenzar el segundo y tras finalizar los partidos” agrega el protocolo.



El texto reza que “los futbolistas tampoco podrán saludarse en cancha ni celebrar de manera grupal los goles”.

uD83DuDCCBDesignaciones arbitrales para la Jornada 16 del Torneo de Primera División.#SomosLaFedefutbol pic.twitter.com/CYfdBh0VO0 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 18, 2020





En el banco de los suplentes, los equipos deberán garantizar “la distancia entre cada persona”, además de remarcar que “será obligatorio” el uso de mascarillas o cubrebocas.



Los cuerpos médicos, en tanto, deberán chequear “a los jugadores y, de encontrar síntomas, existe un protocolo para el manejo de casos sospechosos, que obliga al aislamiento y al traslado a un centro médico”, apuntó.



La jornada de mañana podría presentar actividad para cuatro jugadores argentinos. Ellos son Francesco Celeste (mediapunta, ex Boca Juniors) y Jonathan Hansen (delantero, ex Quilmes y Acassuso) en Cartaginés; Facundo Zabala (defensor, ex Rosario Central) en Alajuelense y Lautaro Ayala (defensor) en Guadalupe.



El miércoles jugarán Saprissa-Herediano; San Carlos-Jicaral; Grecia-Pérez Zeledón y Universitarios-Santos



Principales posiciones: Saprissa 33 puntos; Alajuelense 29; Herediano 26; Jicaral y Cartaginés 22; Guadalupe 21.