Rooney y su fuerte postura sobre el regreso del fútbol inglés

El experimentado delantero Wayne Rooney, actualmente jugador de la segunda división en Derby County, dijo hoy que el fútbol inglés "está siendo empujado a regresar demasiado pronto" en medio de la pandemia de coronavirus.



En su habitual columna de opinión en el diario The Sunday Times, el histórico goleador del seleccionado inglés expuso sus críticas al proyecto del retorno del fútbol para mediados de junio.



“Estoy desesperado por entrenar y jugar de nuevo, pero siento que el fútbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto”, destacó Rooney, capitán de Derby County.





En este sentido, el ex Manchester United advirtió que los futbolistas no están siendo consultados sobre los avances del "Project Restart".



“Me sorprende lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes pero, como capitán del Derby, no recibí ni una llamada telefónica de la EFL (segunda división) o PFA (sindicato de futbolsitas) para preguntar como se sienten los jugadores del Derby sobre el regreso", denunció.



La intención de las autoridades del fútbol inglés es regresar a los entrenamientos el próximo lunes 25 de mayo y retomar la temporada el 12 o 19 de junio.



“No lo entiendo. Hasta que el gobierno no dé luz verde para el contacto físico no podemos entrenarnos o prepararnos adecuadamente”, insistió Rooney, quien expresó su preocupación por "llevar el coronavirus a casa e infectar a quienes nos rodean".



Por su parte, el brasileño Willian, delantero de Chelsea, también presentó cierta resistencia a la idea de volver a jugar.



“Por lo que puedo ver, muchos jugadores, la mayoría diría, se sienten incómodos con la idea de regresar ahora", planteó el brasileño.



En este sentido, el entrenador de Newcastle, Steve Bruce, se refirió al corto período de preparación para volver a la competencia.



"Necesitamos suficiente preparación para poner a estos jugadores en forma o simplemente se van a caer como un mazo de cartas. La mayoría de entrenadores tienen la misma preocupación”, remarcó el DT en declaraciones a Sunday Telegraph.



Sobre ese último punto, el diario Daily Mail hizo un relevamiento de los veinte entrenadores de la Premier y reveló que existen diferencias entre los más influyentes.



El portugués José Mourinho, de Tottenham, es uno de los más "entusiasmados" al igual que el alemán Jürgen Klopp, de Liverpool, líder del campeonato, mientras que el español Josep Guardiola, de Manchester City, y Frank Lampard, de Chelsea, sienten "preocupación".