El Kun le ganó el desafío a la Bruja y alzó la "Rosa Melano"

Lo que empezó con un cruce de gastadas terminó con un desafío virtual. El Kun Agüero y Juan Sebastián Verón deleitaron a los miles de seguidores que siguieron la copa "Rosa Melano" mediante las redes sociales y la transmición en vivo por Twitch.

¡TEAM AGÜERO CAMPEÓN! uD83DuDD25



El equipo del kun se impuso ante el equipo de la Bruja y se quedó con la #CopaRosaMelano uD83CuDFC6.



¡Muchas gracias a las mas de 30.000 personas que acompañaron el stream! uD83DuDC4F pic.twitter.com/KvyjEFdobG — IESA Argentina (siempre desde uD83CuDFE1) (@IESAArgentina) May 17, 2020

Además de los protagonistas, participaron Marcos Rojo y Domingo Blanco; jugadores profesionales del simulador de EA Sports; Deian, hijo de la Brujita; y uno de los hermanos del delantero de City. Disputaron tres encuentros (1-1, 2-0 y 1-0) y este último encuentro lo sentenció Agüero con una gran definición y el final del encuentro fue a puras risas con los 11 del Kun dentro del arco.

Ambos contaron, entre risas, recordaron como cayeron en la "trampa". "Piqué con Rosa Melano hasta que unos amigos me dijeron 'no sabés lo que pasó, cayó la Brujita también'. Y les pedí el video", dijo el Kun y la Brujita, respondió: "Me agarraron con la guardia baja, se me metió el saludo y ya no hubo vuelta atrás".

Sobre el final dialogaron y reflexionaron sobre el momento que atraviesa el mundo por pandemia de coronavirus. Se comprometieron a poder difundir un poco más esta modalidad de juego y dejaron la puerta abierta para un nuevo desafío aunque, en este caso, un mano a mano entre ambos.