El bicampeón de América que Boca quiere para reforzarse

El chileno Mauricio Isla fue uno de los apuntados por Juan Román Riquelme para reforzar el equipo en el último mercado de pases, pero su vínculo con Fenerbahce no le permitió llegar a la Bombonera. Sin embargo, la dirigencia 'Xeneize' retomará las negociaciones ya que el contrato del futbolista finalizará en el próximo mes de junio y no tiene pensado renovarlo.

Desde su entorno aseguran que la idea de Isla es priorizar el proyecto deportivo, porque la intención del jugador es llegar con el máximo nivel de preparación al próximo Mundial, y el equipo de Russo sería la vidriera ideal para el trasandino.

"Me llamó él (Riquelme) directamente por teléfono. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'", dijo en el mercado pasado tras revelar que Román lo tentó para jugar en el fútbol argentino.

El jugador de 31 años pasó por Udinese, Juventus, Olympique de Marsella y Cagliari. Además es internacional con su Selección, donde consiguió dos Copas Américas en 2015 y 2016. En la última temporada jugó 19 partidos y dio tres asistencias.