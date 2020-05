Maxi Rodríguez pidió que Scocco vuelva a Newell's

El capitán y volante de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez, insistió hoy en su interés por el regreso del delantero Ignacio Scocco al club rosarino y señaló que está pendiente de su respuesta.



"Ojalá que Scocco venga, lo necesitamos. Queremos que venga, no solo yo, también el hincha, el entrenador, pero es su decisión", señaló Rodríguez en diálogo con Fox Sports.



El ex volante del seleccionado argentino de fútbol dijo que tiene "una gran relación" con el actual goleador de River Plate y que respetará su elección.

"Román me dijo que sabía mi respuesta, pero me tenía que llamar igual. A mi lo que me llena el alma es salir a la cancha de Newell's".





"Hablo con él cuando está bien, no en momento de debilidad, pero hay que respetar su decisión, en River lo tratan muy bien y la última palabra la tendrá él", agregó Maxi.

"Me veo en el rol de manager en el futuro. También me interesa mucho el tema de las divisiones inferiores".





Scocco, surgido en Newell's, tiene contrato con River hasta el 30 de junio de este año y solicitó a los dirigentes del club, quienes pretenden retenerlo, un tiempo más para definir su continuidad.