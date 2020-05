Godoy Cruz: Sciacqua, furioso, salió al cruce y contó su verdad

Mario Sciacqua dejó de ser el director técnico de Godoy Cruz. Según trascendió hoy, la dirigencia del Tomba, encabezada por José Mansur, decidió desplazar al entrenador de su cargo y todo apunta a Jorge Almirón como su sucesor. Según publica el sitio, Doble Amarilla, el entrenador se expresó furioso por los modos relacionados con su salida.

"Me quieren ensuciar, no voy a volver a Godoy Cruz. Puedo ser mejor o peor entrenador, puedo aceptar que quieran a otro, pero no voy a permitir que digan que no me bajé el sueldo. Cuando, si hay algo que tengo, es solidaridad", expresó el entrenador.

En las últimas horas, se dejó trascender que el ex DT de Patronato se negó a disminuir su salario, lo cual habría derivado en su salida. El entrenador, furioso y ya con pleno conocimiento de su partida del club mendocino, decidió salir al cruce. "No voy a dejar que me traten de algo que no soy", concluyó.