Ángel Cappa destruyó a Simeone: "Da un mensaje nefasto"

El entrenador Ángel Cappa, ex director técnico de Huracán y River entre otros, criticó duramente a su colega Diego Simeone por la forma de jugar del Atlético de Madrid y sostuvo que ese estilo "deja un mensaje nefasto para el fútbol".



"Prefiero otro fútbol, no iría nunca a ver al Atlético de Madrid, pero lo respeto", porque "deja un mensaje nefasto para todo el fútbol", dijo Cappa a Fox Sports precisamente desde la capital española, donde reside.



Para el ex ayudante de campo de César Luis Menotti con el seleccionado argentino en el Mundial España 1982 "decir 'lo único que vale es ganar' es nefasto para el fútbol".

Cappa apuntó que "además, si eso es cierto, el Atlético de Madrid lo único que ganó en los últimos cinco años fue una Europa League", en 2018, aunque en ese año también conquistó la Supercopa de Europa el vencer, por 4 a 2 en la final a su clásico Real Madrid.



Además, anterior a esos cinco años a los que refirió Cappa, el 'Cholo' obtuvo como entrenador de Atlético de Madrid otra Europa League (2012), otra Supercopa de Europa (2012), una Copa del Rey (2013), una Liga (2014) y una Supercopa de España (2014).



El también ex ayudante de campo de Jorge Valdano en Real Madrid destacó que "hay equipos que tratan de merecer el resultado".



"Hay otros equipos que tratan de ver si el rival se equivoca, pero prefiero a los equipos que tratan de merecer el triunfo", concluyó Cappa.