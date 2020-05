Muere sepultado por un alud un reconocido alpinista italiano apasionado de la Patagonia

View this post on Instagram

Sono rimasto basito quando ho visto la data di questo: u0026#34;ricordi di instsgramu0026#34;, ud83dude33 2016? Scorro sulle foto e in effetti devo scendere parecchio prima di rivedere questo video. Non ci credo, giu00e0 4 anni fa! Che dal covid19 voglio trarre qualche insegnamento questo u00e8 sicuro, e primo tra tutti u00e8 ri-prendermi qualche spazio in piu00f9 per me... Piu00f9 si cresce e piu00f9 si u00e8 alla ricerca del proprio business personale, ma perchu00e9? Forse che rallentando anche solo di poco questa corsa potrei essere piu00f9 felice? Non u00e8 che non lo sono, peru00f2 perchu00e9 precludermi la possibilitu00e0 di una vita piu00f9 vissuta. E poi, forse, u00e8 la volta buona che mi tolgo qualche piccola soddisfazione!!! Punto 1) arrampicare di piu00f9 con gli amici Punto 2) chiudere qualche tiro Punto 3) arrampicare con la mia bambina Punta 4) ud83eudd14 ricordarmi anche della mamma ... vediamo di fare in modo che non torni tutto come prima, altrimenti non abbiamo capito proprio niente!!!