Ostentoso regalo para los jugadores del PSG por el título francés

ud835ude52ud835ude5eud835ude69ud835ude5d ud835ude69ud835ude5dud835ude5a ud835ude56ud835ude63ud835ude63ud835ude64ud835ude6aud835ude63ud835ude58ud835ude62ud835ude5aud835ude63ud835ude69 ud835ude69ud835ude5dud835ude56ud835ude69 ud835ude4bud835ude56ud835ude67ud835ude5eud835ude68 ud835ude4eud835ude56ud835ude5eud835ude63ud835ude69-ud835ude42ud835ude5aud835ude67ud835ude62ud835ude56ud835ude5eud835ude63 ud835ude56ud835ude67ud835ude5a ud835ude58ud835ude67ud835ude64ud835ude6cud835ude63ud835ude5aud835ude59 ud835ude47ud835ude5eud835ude5cud835ude6aud835ude5a ud835udfed ud835ude58ud835ude5dud835ude56ud835ude62ud835ude65ud835ude5eud835ude64ud835ude63ud835ude68 ud835ude5bud835ude64ud835ude67 ud835udfeeud835udfecud835udfeeud835udfec, ud835ude6cud835ude5a ud835ude56ud835ude67ud835ude5a ud835ude59ud835ude5aud835ude61ud835ude5eud835ude5cud835ude5dud835ude69ud835ude5aud835ude59 ud835ude69ud835ude64 ud835ude65ud835ude67ud835ude5aud835ude68ud835ude5aud835ude63ud835ude69 ud835ude69ud835ude5dud835ude5a ud835ude61ud835ude56ud835ude6aud835ude63ud835ude58ud835ude5d ud835ude64ud835ude5b ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude63ud835ude5aud835ude6c ud835ude6aud835ude65ud835ude59ud835ude56ud835ude69ud835ude5aud835ude59 ud835ude6cud835ude5aud835ude57ud835ude68ud835ude5eud835ude69ud835ude5a ud835ude56ud835ude63ud835ude59 ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude63ud835ude5aud835ude6c ud835ude58ud835ude6aud835ude68ud835ude69ud835ude64ud835ude62 ud835ude5eud835ude3fud835ude5aud835ude68ud835ude5eud835ude5cud835ude63 ud835ude42ud835ude64ud835ude61ud835ude59 ud835ude65ud835ude5dud835ude64ud835ude63ud835ude5a ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5aud835ude68, ud835ude68ud835ude69ud835ude56ud835ude67ud835ude69ud835ude5eud835ude63ud835ude5c ud835ude6cud835ude5eud835ude69ud835ude5d ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude58ud835ude64ud835ude61ud835ude61ud835ude56ud835ude57ud835ude64ud835ude67ud835ude56ud835ude69ud835ude5eud835ude64ud835ude63 ud835ude6cud835ude5eud835ude69ud835ude5d ud835ude69ud835ude5dud835ude5a ud835ude4bud835ude4eud835ude42 ud835ude69ud835ude5aud835ude56ud835ude62. ud835ude40ud835ude56ud835ude58ud835ude5d ud835ude4bud835ude4eud835ude42 ud835ude65ud835ude61ud835ude56ud835ude6eud835ude5aud835ude67 ud835ude6cud835ude5eud835ude61ud835ude61 ud835ude57ud835ude5a ud835ude67ud835ude5aud835ude58ud835ude5aud835ude5eud835ude6bud835ude5eud835ude63ud835ude5c ud835ude69ud835ude5dud835ude5aud835ude5eud835ude67 ud835ude64ud835ude6cud835ude63 ud835ude61ud835ude5eud835ude62ud835ude5eud835ude69ud835ude5aud835ude59 ud835ude5aud835ude59ud835ude5eud835ude69ud835ude5eud835ude64ud835ude63 ud835udfeeud835udff0ud835uddf8 ud835ude42ud835ude64ud835ude61ud835ude59 ud835ude5eud835ude65ud835ude5dud835ude64ud835ude63ud835ude5a ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5a ud835ude69ud835ude5dud835ude56ud835ude69 ud835ude5bud835ude5aud835ude56ud835ude69ud835ude6aud835ude67ud835ude5aud835ude68 ud835ude69ud835ude5dud835ude5aud835ude5eud835ude67 ud835ude68ud835ude66ud835ude6aud835ude56ud835ude59 ud835ude63ud835ude56ud835ude62ud835ude5a ud835ude56ud835ude63ud835ude59 ud835ude63ud835ude6aud835ude62ud835ude57ud835ude5aud835ude67, ud835ude56ud835ude61ud835ude64ud835ude63ud835ude5c ud835ude6cud835ude5eud835ude69ud835ude5d ud835ude69ud835ude5dud835ude5a ud835ude47ud835ude5eud835ude5cud835ude6aud835ude5a ud835udfed ud835ude3eud835ude5dud835ude56ud835ude62ud835ude65ud835ude5eud835ude64ud835ude63ud835ude68 ud835ude61ud835ude64ud835ude5cud835ude64 ud835ude5bud835ude64ud835ude67 ud835udfeeud835udfecud835udfeeud835udfec. ud835udde2ud835ude02ud835uddff ud835uddf0ud835ude02ud835ude00ud835ude01ud835uddfcud835uddfa ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5aud835ude68 ud835ude56ud835ude67ud835ude5a ud835ude63ud835ude64ud835ude6c ud835ude56ud835ude6bud835ude56ud835ude5eud835ude61ud835ude56ud835ude57ud835ude61ud835ude5a ud835ude69ud835ude64 ud835ude57ud835ude6aud835ude6e ud835ude69ud835ude5dud835ude67ud835ude64ud835ude6aud835ude5cud835ude5d ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude63ud835ude5aud835ude6c ud835ude6aud835ude65ud835ude59ud835ude56ud835ude69ud835ude5aud835ude59 ud835ude6cud835ude5aud835ude57ud835ude68ud835ude5eud835ude69ud835ude5a. ud835ude54ud835ude64ud835ude6a ud835ude58ud835ude56ud835ude63 ud835ude63ud835ude64ud835ude6c ud835ude59ud835ude5aud835ude68ud835ude5eud835ude5cud835ude63 ud835ude6eud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude58ud835ude6aud835ude68ud835ude69ud835ude64ud835ude62 ud835ude65ud835ude5dud835ude64ud835ude63ud835ude5a/ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5a ud835ude6cud835ude5eud835ude69ud835ude5d ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude58ud835ude6aud835ude68ud835ude69ud835ude64ud835ude62ud835ude5eud835ude6fud835ude5a ud835ude6eud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude5eud835ude65ud835ude5dud835ude64ud835ude63ud835ude5a/ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5a ud835ude58ud835ude6aud835ude68ud835ude69ud835ude64ud835ude62ud835ude5eud835ude6fud835ude5aud835ude67 ud835ude64ud835ude67 ud835ude57ud835ude6aud835ude6e ud835ude64ud835ude6aud835ude67 ud835ude61ud835ude5eud835ude62ud835ude5eud835ude69ud835ude5aud835ude59 ud835ude5aud835ude59ud835ude5eud835ude69ud835ude5eud835ude64ud835ude63 ud835ude5eud835ude65ud835ude5dud835ude64ud835ude63ud835ude5aud835ude68 ud835ude64ud835ude67 ud835ude58ud835ude56ud835ude68ud835ude5aud835ude68. - @ligue1conforama @psg @keylornavas1 @thiagosilva @juanbernat @kimpembe3 @thilokehrer @iganagueye @marquinhosm5 @leoparedes20 @mauroicardi @angeldimariajm @k.mbappe @neymarjr @cavaniofficial21 @marcinbulka1 @sergioricogonzalez1 @abdou.lakhad.diallo @eboue_kouassi_ @loic.jr @kurzawa_20 @mittchelb @thomas12meunier @colin_dagba @marco_verratti92 @draxlerofficial @anderherrera @a.aouchiche @pablosarabia92 @mr.choupo @gari.inno