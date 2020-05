Murió El Loco Julio, el hincha más famoso del Tomba

Julio Roque Pérez o más conocido como El Loco Julio, falleció este martes a los 79 años y con su muerte el dolor de todo el pueblo Bodeguero. El Loco, nacido en 1940, fue sin duda el hincha más caracterizado de Godoy Cruz Antonio Tomba y del fútbol mendocino.

Por la situación ya conocida del COVID-19, no se realizará velatorio.

uD83DuDE22Simplemente GRACIAS por el amor sincero a nuestros colores. Hasta siempre Julio querido.



TE VAMOS A EXTRAÑAR.uD83CuDF47 pic.twitter.com/sDEVBLMrT0 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 12, 2020

Historia del Loco

Nació en el distrito de Ingeniero Giagnoni, del departamento de Junín. Desde muy joven el "loco" sentía la necesidad de vivir solo, la muerte de su abuelo fue lo que le impulso a tomar esta decisión, a tan solo los 12 años, se mudó al departamento de Godoy Cruz donde conocería el club que amó. A los 15 años ganó la Lotería de San Juan, la policía lo acompañó a buscar la plata a la otra provincia, el dinero fue donado completamente al club ayudando a la construcción del estadio Feliciano Gambarte, unos de los más modernos de su época.

En sus primero años en el departamento Julio vivió en la calle, cerca del barrio bancario. Julio y sus amigos iban a trabajar a la basura y allí era donde conseguían cosas para vender y comer, hasta que un lamentable día un amigo murió aplastado por la compactadora del camión de la basura, Julio quedó muy mal lo llevaron al hospital con un ataque de nervios. Después de este trágico suceso, el "Loco" se mudó al barrio Soberanía de Maipú, con la familia de una mujer que, en un primer momento, Julio pensó que era su hermana, pero tiempo después se enteró que no los unía ningún parentesco. En el año 1963, el Loco consiguió un empleo en la municipalidad de Godoy Cruz, donde trabajó hasta su jubilación a los 60 años.

"En 1964, Godoy Cruz enfrentó al Santos de Pelé, Le sacaron una tarjeta roja a un jugador de Godoy Cruz, me metí a la cancha y le pegue al árbitro Coresa, por eso Coresa no quiere venir más a dirigir acá”. declaraba. “En San Juan, hace muchos años, la policía nos bajó de los micros, a mi me partieron la cabeza de un palazo”, continuaba con las historias cualquier tarde cerca de la plaza departamental.

Pero esto nunca lo amedrentó a abandonar al Tomba. “No sé, he viajado por todos lados, fui a Misiones en micro cuando ascendimos en el 94 al Nacional B, también fui a Ben Hur cuando salimos campeones”. “¡Ah!, (se acuerda de repente) también fui a Chile en la Copa Libertadores, los chilenos nos rompieron todos los micros a piedrazos”, contaba mientras reía.

​El 1 de junio de 2016, Godoy Cruz inauguró una estatua como homenaje al Loco.