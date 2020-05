La polémica frase de Ángel Cappa sobre el River de Gallardo

Ángel Cappa volvió a dejar frases que hacen ruido con el equipo de Marcelo Gallardo. Desde Madrid, donde reside y pasa la cuarentena, el entrenador fue consultado sobre el debate que se genera sobre si el River del Muñeco es el mejor de la historia y su opinión fue tajante.

"Vivimos en la cultura de la inmediatez. Lo que pasa hoy, en dos días ya no importa. No puedo entender que digan que este River es el mejor de la historia. El equipo del ’86 fue impresionante", dijo el ex técnico de Huracán y River, entre otros equipos, en diálogo con Club 947.

Aquel equipo de Héctor Veira, que hace referencia Cappa, ganó el torneo local, luego la Copa Libertadores y coronó la gloria al vencer al Steaua Bucarest, de Rumania, en la Copa Intercontinental. Las comparaciones entre ambos equipos son una constante y se suma otra polémica frase al debate.

Cappa dirigió a River durante 19 partidos en 2010. Los hinchas lo señalan como uno de los responsables del descenso del equipo Millonario a la segunda división, ocurrido el 26 de junio de 2011 tras caer en la Promoción ante Belgrano de Córdoba.