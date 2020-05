Polémica en España: Piqué contradijo a presidente de La Liga

El defensor del Barcelona Gerard Piqué contradijo hoy al presidente de la Liga española, Javier Tebas, respecto de la probable fecha del 12 de junio próximo para reanudar las 11 fechas que restan de la temporada de fútbol suspendida por la pandemia del coronavirus, al señalar que los futbolistas necesitarán "al menos dos semanas más de preparación".



"Escuché a Javier decir de volver el 12 de junio, pero llevamos mucho tiempo parados y así tendríamos solo un mes de entrenamientos sin amistosos. Yo tendría más en cuenta que estemos bien preparados, intentar evitar lesiones, y unos días más de entrenamiento no nos vendrían mal", adujo Piqué al participar del programa Partidazo, donde también se expresó el dirigente.





"Entiendo el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. Jugar sin público no nos gusta pero al final es esto o quedarse sin acabar el torneo que, aunque vamos primeros, sería bastante feo", prosiguió el zaguero central del Barcelona, que marcha puntero con 58 puntos, escoltado por Real Madrid (56).



En lo que coincidió con Tebas fue con relación al protocolo de salud a seguir "para evitar contagios. Es importante que todo le mundo lo conozca y lo cumpla a rajatabla. La seguridad de todos está en manos de cada uno", alertó el jugador de 33 años.



Otro "tema delicado para los jugadores" que preocupa a Piqué es que "se hablaba de un mes y medio de concentración (el tiempo que llevaría jugar las fechas que restan), y sería demasiado. Si esto se puede evitar o reducir al máximo, lo agradeceríamos", expresó.



Sobre este último punto, durante el mismo programa con declaraciones de ambos entrevistados recogidas por Europa Press, el defensor catalán se enteró que la dirigencia estaba "evaluando demorar la decisión sobre la concentración de acuerdo a como siga la situación", al decir del titular de la Liga.



Tebas, en la transmisión radial reconoció que "el deseo es que la competición se reanude el 12 de junio", al valorar como "buena noticia" el contar con solo cinco casos positivos de Covid-19 entre los jugadores, y tres de directores técnicos en la vuelta a los entrenamientos. "Había que adaptarse y es en lo que se ha trabajado", afirmó.



"Ahora hay que ordenar cómo tenemos que actuar para los partidos, que serán sin aficionados", advirtió el titular del fútbol español, que reconoció que esperaban "de 25 a 30 casos positivos" en los primeros entrenamientos "por un tema estadístico, a raíz de que habían salido 10 positivos en Bundesliga".



"Ha sido una buena noticia para España, para la industria del fútbol y para la sociedad", resaltó, al tiempo que detalló que hay "clubes en toda España con contagios muy bajos, aunque no todos están igual en muchas zonas", sostuvo.



Tebas también dio cuenta como algo alentador que solo "cinco jugadores más tres técnicos, ocho personas en total sobre 2.500, han superado la enfermedad. Y la mayoría son asintomáticos", avisó.



Por eso, Tebas adelantó que "como la carga viral es muy baja, es probable que el martes se haga otro test y los futbolistas ya estén para jugar", a la vez que consideró que "un alto número de contagios en un mismo club, una vez que se inicie la liga, sería imposible si siguen las normas. No puede pasar eso", concluyó.