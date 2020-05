Cappa aseguró de un jugador que fue más inteligente que Cristiano Ronaldo

El entrenador argentino Ángel Cappa consideró hoy que el ex delantero mexicano Hugo Sanchez era "más inteligente y más pícaro" que Cristiano Ronaldo, el astro portugués de la Juventus.



Cappa, ex ayudante del Jorge Valdano en el Real Madrid, señaló en una entrevista con el diario Record de Portugal que "Cristiano tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea...pero Hugo Sánchez era mucho más vivo y pícaro dentro del área".



El ex entrenador de River Plate, Racing Club, Huracán y Banfield, entre otros clubes, recordó su época de ayudante de Valdano. "Yo lo observaba a Hugo desde atrás del arco y veía los movimientos que hacía, siempre trabajaba atento a la distracción del rival y quedaba sólo para definir", señaló.



"Hugo Sánchez manejaba el engaño y ese concepto es fundamental en el fútbol y en todo el juego. Y él lo hacía de manera excepcional" , agregó Cappa.





Hugo Sánchez, de 61 años, jugó en el Real Madrid entre 1985 y 1992 y es uno de los goleadores históricos del club "merengue". Actualmente, es entrenador en el fútbol mexicano.



Cristiano Ronaldo jugó en el Real Madrid entre 2009 y 2018, y también fue figura y goleador.