Angelici: "Cuando Román decidió participar, sabía que las elecciones estaban terminadas"

El expresidente de Boca Daniel Angelici rompió el silencio tras la derrota del año pasado en los comicios del club y aseguró: "Cuando Román decidió participar, sabía que las elecciónes estaban terminadas".

El exdirigente del Xeneize aseguró en una entrevista con La Oral Deportiva que la postura de Juan Román Riquelme de acompañar a Jorge Amor Ameal en su fórmula fue la estocada final para las chances de su candidato, Christian Gribaudo: "Cuando decidió participar, sabía que las elecciones estaban terminadas. Con él y habiendo perdido los partidos ante River, la elección iba a ser difícil de ganar".

Justamente esa derrota en la final de la Copa Libertadores 2018 ante el eterno rival también fue señalada por Angelici como algo determinante, que incluso lo afectó a nivel personal: "Perder ante el clásico rival pega en el ánimo del socio. A mí también me pegó, estaba muy dolido. Conseguimos seis estrellas, los resultados no fueron malos, pero perder con River fue muy duro".

De todas maneras, si bien reconoció su responsabilidad en la derrota por haber "sido quien eligió al candidato", lo cierto es que Angelici fue muy crítico de Ameal, el actual presidente del club. "Cuando asumí, Ameal tenía una agencia de turismo en el club. Me hubiese gustado que él me entregue las finanzas como yo se las entregué a él. Como dejamos una gran gestión, Boca no le pidió ayuda al gobierno. Mi gestión fue honesta", cerró.