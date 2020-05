La ex de Villa salió al cruce de las acusaciones: "Son pruebas falsas"

El jueves pasado, en su primera declaración ante la fiscal Pérez, en la causa en la que también interviene el juez de Garantías 7 de Lomas de Zamora, Horacio Hryb, Sebastián Villa denunció que su ex pareja le robó dinero y lo agredió verbalmente en varias oportunidades. Pero este domingo, Daniela Cortés, expresó que lo presentado por el jugador es falso y le tiró más leña al fuego.

"Los videos que circulan son viejos, son de discusiones pasadas en las que él me grababa para burlarse y humillarme. Y se las mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril, se puede ver la diferencia en su corte de pelo", confesó la mujer a través de mensajes de audio a Crónica TV.

Y continuó: "Él publicaba esto excusándose, queriendo limpiar su imagen, ridiculizándose de esa manera con pruebas falsas. Diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril. No hubo ningún forcejeo, nada como para... No te imaginas la indignación que tengo, porque si uno sale a hablar siempre tiene que salir con la verdad".

Pero su descargó no quedó ahí ya que luego denunció que los representantes del delantero se comunicaron varias veces con ella y su entorno familiar para lograr un acuerdo y dar de baja la denuncia penal: "Sí, llamaron muchas veces a mi hermana, a mi papá y en ocasiones hasta a mí. Querían tratar de negociar y llegar a un acuerdo para que bajara las pruebas de las redes y que solucionemos esto con una disculpas intimas como si no hubiera pasado nada".

"La verdad que me parece indignante, me da rabia y hay veces que siento odio al ver todas estas cosas que él saca y declara con mentiras. No sé cómo puede vivir tranquilo diciendo todo este tipo de cosas, sabiendo lo que pasó. A uno lo debe estar matando el remordimiento", cerró.