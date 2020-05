El PSG quiere a Icardi y ofreció a un argentino como moneda de cambio

El mundo del fútbol vaticina que el próximo mercado de pases será complicado. La pandemia puso en jaque la economía de muchos de ellos, tanto en América como en Europa, y ya comenzaron a negociarse algunos "trueques" para negociar figuras.

Uno de los clubes que desea retener a sus principales protagonistas es el PSG. El club parisino desea comprar a Mauro Icardi pero, a la vez, no está dispuesto a pagar los 70 millones de euros que pactó en su momento con el Inter.

Es por eso que, una de las opciones, es ofrecer un par de jugadores para desembolsar lo menos posible y ellos serían Leandro Paredes y el alemán Julian Draxler, futbolistas con los que el entrenador, Thomas Tuchel, no cuenta en vistas a la próxima temporada.

El argentino, quien llegó del Zenit en el arranque de 2019, no tuvo el protagonismo que se esperaba. Para el entrenador, pese a haber jugado bastantes partidos, no es titular y Verrati o incluso Marquinhos están por delante de él. El ex Boca necesita más protagonismo y ya tiene experiencia en el Calcio (Roma, Chievo Verona y Empoli), por lo que vería con buenos ojos la posiblidad.